Жители Буйнакска обратились к главному жилищному инспектору по вопросам управления и уборки территорий

В Буйнакске главный жилищный инспектор Сергей Касьянов принял обращения граждан, которые касаются вопросов смены формы управления и создания территориальной общественной самоуправляющей организации (ТСН).
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