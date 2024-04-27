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Жители Буйнакска обратились к главному жилищному инспектору по вопросам управления и уборки территорий

Жители Буйнакска обратились к главному жилищному инспектору по вопросам управления и уборки территорий

В Буйнакске главный жилищный инспектор Сергей Касьянов принял обращения граждан, которые касаются вопросов смены формы управления и создания территориальной общественной самоуправляющей организации (ТСН).

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