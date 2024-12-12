Георгий Мурадов: Турция по-прежнему настаивает на том, что она не признает итоги общекрымского референдума по политической причине, заключающейся в нежелании Анкары того, чтобы Россия укрепляла свои п

Турция по-прежнему настаивает на том, что она не признает итоги общекрымского референдума по политической причине, заключающейся в нежелании Анкары того, чтобы Россия укрепляла свои позиции, становилась сильнее и оказывала большое влияние на ситуацию в Черноморском регионе.