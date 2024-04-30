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Новая игра от авторов Returnal, Лидия в Tekken 8, свежее инди с ID@Xbox, что такое неомидлпанк…

Новая игра от авторов Returnal, Лидия в Tekken 8, свежее инди с ID@Xbox, что такое неомидлпанк…

Свежий трейлер и содержание всех изданий Gray Zone Warfare, интересности из финансового отчёта Remedy, самые крутые анонсы с ID@Xbox, крупный патч Helldivers 2, дата релиза Акумы в Street Fighter 6, план поддержки Tekken 8, прогресс-трейлер российской ролевой игры Distortion, тизер нового проекта от авторов Returnal.

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