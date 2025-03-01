Эксперт Пятакова: Стресс напрямую влияет на текучку кадров

Кажется, офисным работникам пора выдавать молоко за вредность. Недавние исследования подтвердили: постоянный стресс, связанный с многозадачностью и негласными переработками, атмосферой «гонки» и нервозности на работе, отрицательно влияет на здоровье «белых воротничков».
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