Эксперт Пятакова: Стресс напрямую влияет на текучку кадров

Кажется, офисным работникам пора выдавать молоко за вредность. Недавние исследования подтвердили: постоянный стресс, связанный с многозадачностью и негласными переработками, атмосферой «гонки» и нервозности на работе, отрицательно влияет на здоровье «белых воротничков».