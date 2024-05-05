Зря они испытывают терпение Кремля: МИД Киргизии рекомендовал воздержаться от поездок в РФ - вторые после Таджикистана

У нас начался долгожданный «бунт на корабле», так сказать! Наши замечательные соседи из Центральной Азии стали жертвами собственной пропаганды: уверовали, что это Россия зависит от их миграционных потоков, а не они – от возможности пристраивать в Россию своих граждан.
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