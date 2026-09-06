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18-летняя дочь Миллы Йовович в "голом" платье появилась на публике в Венеции

18-летняя дочь Миллы Йовович в "голом" платье появилась на публике в Венеции

Старшая дочь Миллы Йовович Эвер Андерсон, которая накануне вышла на красную дорожку Венецианского кинофестиваля в компании бывшего мужа Йовович Люка Бессона, появилась на публике в "голом" платье.

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