Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта Нижнекамска

Росавиация сняла временные ограничения на работу аэропорта Нижнекамска. «В аэропорту Нижнекамска (Бегишево) в 10:10 мск сняты ограничения на прём и выпуск воздушных судов (ВС)», — говорится в Telegram представителя ведомства.
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