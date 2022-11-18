Израиль официально разрешил реэкспорт своего вооружения на Украину

Израиль официально разрешил перепродажу другим странам своего вооружения на Украину. Речь идёт не о всех видах вооружения, однако, среди числящегося в списках имеются в том числе и весьма современные виды вооружения, в том числе беспилотники, которые многократно использовались в Ливане, Сирии, Карабахе, Иране и Ираке, так же применялись для поражения комплексов ПВО С-300 и пр.