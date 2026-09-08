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Гендиректор «Баварии» Дризен: «Мы не получали предложений по Олисе»

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен опроверг информацию о том, что клуб получал предложения о подписании нападающего Майкла Олисе в летнее трансферное окно.

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