Гендиректор «Баварии» Дризен: «Мы не получали предложений по Олисе»

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен опроверг информацию о том, что клуб получал предложения о подписании нападающего Майкла Олисе в летнее трансферное окно.
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