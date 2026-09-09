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Захарова назвала Санду бесстыжей после слов об «оккупации» Молдавии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала президента Молдавии Майю Санду бесстыжей за слова якобы оккупации Молдавии СССР в 1944 году.

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