MISIDE: Обзор нашумевшего аниме-хоррора из России

Российский аниме-хоррор от двух друзей-разработчиков из AIHASTO неожиданно порвал Steam: меньше, чем за неделю собрал почти 12 тысяч обзоров, 98 % из которых — положительные, попал в топ-10 продаж в китайском и российском сегменте площадки, а его пиковый онлайн достиг более 17 тысяч игроков — больше, чем, например, у Indiana Jones and the Great Circle.