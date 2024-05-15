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Дмитровец

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Собянин: Московскому метрополитену исполнилось 89 лет

Собянин: Московскому метрополитену исполнилось 89 лет

Первую линию протянули от «Сокольников» до «Парка культуры» Об истории развития столичного метро рассказал сегодня в своем канале в Телеграме мэр Москвы Сергей Собянин, напомнив, что в мае ему исполняется 89 лет.

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