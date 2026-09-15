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Земля

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Что происходит с ценами на вторичное жильё в октябре и почему покупатели стали чаще искать квартиры с мебелью

Что происходит с ценами на вторичное жильё в октябре и почему покупатели стали чаще искать квартиры с мебелью

Каждую осень рынок недвижимости традиционно оживает, но в этом году интерес ко вторичному жилью начал расти особенно заметно.

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