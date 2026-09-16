Цены на золото выросли на 1,4% на фоне снижения нефти и доходности

К 14:05 цены на золото и серебро увеличились на фоне снижения цен на нефть и доходности облигаций США.
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