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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

ВСУ подтягивают резервы, бьют храмы и теряют солдат: военкоры о ситуации на границе с Курской областью

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 6 августа атаковали приграничные районы Курской области. Диверсанты пытались проникнуть на территорию региона, обстреляв жилые и административные здания, а также объекты инфраструктуры.

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