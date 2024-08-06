ВСУ подтягивают резервы, бьют храмы и теряют солдат: военкоры о ситуации на границе с Курской областью

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 6 августа атаковали приграничные районы Курской области. Диверсанты пытались проникнуть на территорию региона, обстреляв жилые и административные здания, а также объекты инфраструктуры.
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