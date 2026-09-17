Попугаев перешел из "Шанхайских драконов" в "Северсталь"

Никита Попугаев, 27-летний нападающий, перешёл из "Шанхайских драконов" в "Северсталь". В прошлом сезоне он стал лучшим русским бомбардиром в китайском клубе, а ныне поучаствовал в матче за "Рязань-ВДВ".