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Царьград

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Попугаев перешел из "Шанхайских драконов" в "Северсталь"

Попугаев перешел из "Шанхайских драконов" в "Северсталь"

Никита Попугаев, 27-летний нападающий, перешёл из "Шанхайских драконов" в "Северсталь". В прошлом сезоне он стал лучшим русским бомбардиром в китайском клубе, а ныне поучаствовал в матче за "Рязань-ВДВ".

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