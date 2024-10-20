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TRENDYMEN

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Люди услышали шорох в кроне дерева, а через минуту увидели, что на крышу дома ползет огромная змея

Люди услышали шорох в кроне дерева, а через минуту увидели, что на крышу дома ползет огромная змея

Семья наслаждалась ужином на террасе, когда внезапно услышала резкий шум, доносящийся с крыши. Сначала они подумали, что это могли быть птицы, устроившие переполох, но вскоре заметили нечто более колоссальное: по крыше медленно ползла огромная змея, направляясь к дереву неподалеку.

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Комментарии
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s
secretmaster
Ужас просто.
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15 час.
Элеонора Коган
И что же дальше?
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11 час.

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