Люди услышали шорох в кроне дерева, а через минуту увидели, что на крышу дома ползет огромная змея

Семья наслаждалась ужином на террасе, когда внезапно услышала резкий шум, доносящийся с крыши. Сначала они подумали, что это могли быть птицы, устроившие переполох, но вскоре заметили нечто более колоссальное: по крыше медленно ползла огромная змея, направляясь к дереву неподалеку.
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