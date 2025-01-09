В «АиФ» объяснили, как оформить в собственность машино-место

Процедура оформления права собственности на машино-место зависит от его статуса. В авторы статьи в «Аргументы и Факты» описали три этапа, которые необходимо пройти для регистрации права собственности на машино-место.
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