Арсенал ядерного оружия Китая вырос быстрее, чем прогнозировали в Пентагоне 

Китайские межконтинентальные баллистические ракеты DF-41, способные нести ядерный заряд / © Greg Baker / AFP В 2020 году, по оценке Пентагона, у Китая было приблизительно 200 боеголовок, а к концу десятилетия их число должно было увеличится как минимум вдвое.