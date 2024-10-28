Арсенал ядерного оружия Китая вырос быстрее, чем прогнозировали в Пентагоне 

Китайские межконтинентальные баллистические ракеты DF-41, способные нести ядерный заряд / © Greg Baker / AFP В 2020 году, по оценке Пентагона, у Китая было приблизительно 200 боеголовок, а к концу десятилетия их число должно было увеличится как минимум вдвое.
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