ПРОНЬКО: ЦЕНЫ РАСТУТ, НО ВЛАСТИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ПРИЗНАВАТЬ ОЧЕВИДНОЕ

Игорь Сипкин

рядом с гск в тольятти у нас заправка. пару недель назад я брал 92 бензин у них за 48 руб с копейками. в субботу стоил уже 51 руб с копейками. вчера проезжал там и увидел цену- 53,5 руб. а ведь на днях президент обратил на это внимание- бизнесмены тут же отреагировали- резко подняли цены. похоже власть не контролирует нефтяной бизнес. тут только один выход- национализация.