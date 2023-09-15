© ELENA MAYOROVA/GLOBALLOOKPRESS ЮРИЙ ПРОНЬКО Вдумайтесь, в стране, которую чиновники называют энергетической сверхдержавой, которая имеет огромные углеводородные ресурсы, только за одну (!) неделю бензин подорожал на 7%.
ПРОНЬКО: ЦЕНЫ РАСТУТ, НО ВЛАСТИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ПРИЗНАВАТЬ ОЧЕВИДНОЕ
Комментарии
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Игорь Сипкин
рядом с гск в тольятти у нас заправка. пару недель назад я брал 92 бензин у них за 48 руб с копейками. в субботу стоил уже 51 руб с копейками. вчера проезжал там и увидел цену- 53,5 руб. а ведь на днях президент обратил на это внимание- бизнесмены тут же отреагировали- резко подняли цены. похоже власть не контролирует нефтяной бизнес. тут только один выход- национализация.
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