Зеленский разделил ВСУ на «хорошую» и «плохую» армию: это демотивирует Залужного

Об этом заявил известный украинский военный эксперт, имеющий связи с ВСУ и СБУ. По его мнению в первой группировке командует Сырский, руководящий сухопутными войсками, в то время как в другой – непосредственно Залужный, командующий главком ВСУ.
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