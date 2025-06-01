Секрет ароматных овощей в фольге — как запечь, чтобы все просили добавки! ✨

ОЦЕНИТЕ РЕЦЕПТ Запечённые овощи в фольге: магия простых вкусов Если ты когда-нибудь пробовал овощи, запечённые в фольге, то наверняка помнишь этот аромат, нежную текстуру и яркий вкус, который раскрывается без капли лишнего масла.
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