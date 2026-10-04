Спорт Уик-Энд
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт Уик-Энд

14 подписчиков

Лимит и парадоксы первых девяти туров - размышления Сергея Веденеева у турнирной таблицы

Лимит и парадоксы первых девяти туров - размышления Сергея Веденеева у турнирной таблицы

Постоянный эксперт «Спорт уик-энда», чемпион СССР и главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей ВЕДЕНЕЕВ - об итогах стартового отрезка сезона и грядущих футбольных баталиях осени Гигантский перерыв в чемпионате России позволяет полностью критически перетряхнуть и проанализировать информацию, накопившуюся за девять туров, откинуть «скушное» и поразмышлять над тем, что же является главным на минувшем отрезке турнирной дистанции.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым