Samsung представила свои первые смартфоны с кремний-углеродными аккумуляторами

Емкость составляет 5000 мАч и 4800 мАчSamsung впервые оснастила свои смартфоны кремний-углеродными (SiC) аккумуляторами, об этом компания сообщила во время медиа-брифинга после премьеры Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Fold 8 и Galaxy Z Flip 8.