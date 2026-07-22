iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

36 подписчиков

Samsung представила свои первые смартфоны с кремний-углеродными аккумуляторами

Samsung представила свои первые смартфоны с кремний-углеродными аккумуляторами

Емкость составляет 5000 мАч и 4800 мАчSamsung впервые оснастила свои смартфоны кремний-углеродными (SiC) аккумуляторами, об этом компания сообщила во время медиа-брифинга после премьеры Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Fold 8 и Galaxy Z Flip 8.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии