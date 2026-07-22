Samsung представила свои первые смартфоны с кремний-углеродными аккумуляторами

Емкость составляет 5000 мАч и 4800 мАчSamsung впервые оснастила свои смартфоны кремний-углеродными (SiC) аккумуляторами, об этом компания сообщила во время медиа-брифинга после премьеры Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Fold 8 и Galaxy Z Flip 8.
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