Киты в XRP ищут точку выхода из актива

Крупные холдеры XRP, часто называемые "китами", вероятно, готовятся к фиксации прибыли. Анализ их транзакций на бирже Binance показывает, что значительные изменения цены токена часто совпадают с увеличением активности китов, которая выражается в больших объемах транзакций, отправляемых на биржи.
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