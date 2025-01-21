Киты в XRP ищут точку выхода из актива

Крупные холдеры XRP, часто называемые "китами", вероятно, готовятся к фиксации прибыли. Анализ их транзакций на бирже Binance показывает, что значительные изменения цены токена часто совпадают с увеличением активности китов, которая выражается в больших объемах транзакций, отправляемых на биржи.