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  • M T
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Россия освободит Одессу и Киев: украинцы пожаловались США на планы отрезать им доступ морю

Россия освободит Одессу и Киев: украинцы пожаловались США на планы отрезать им доступ морю

Россия планирует занять всю Украину к востоку от реки Днепр.

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Комментарии
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Вячеслав Карюкалов
Априори.
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13 час.
Eduard
Какие украинцы,&quot;Зе и Ко&quot;? Им что до моря?
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11 час.
ВМ
Владимир Минаков
&quot;освобождение Одесской, Херсонской и Николаевской областей, а также – значительной части Киева.&quot;                                                                       Да, Левобережье Киева -  это и аэропорт Борисполь, и спальный район Троещина. А вообще Левобережье - это территория-кормилица Украины, ведь это и почти все полезные ископаемые:руда, уголь, газ, редкоземельные материалы... А без выхода к морю сама Украина для НАТО не представляет интереса... Так что война продлится...
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9 час.
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