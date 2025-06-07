Россия планирует занять всю Украину к востоку от реки Днепр.
Россия освободит Одессу и Киев: украинцы пожаловались США на планы отрезать им доступ морю
Комментарии
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Вячеслав Карюкалов
Априори.
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13 час.
Eduard
Какие украинцы,"Зе и Ко"? Им что до моря?
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11 час.
ВМ
Владимир Минаков
"освобождение Одесской, Херсонской и Николаевской областей, а также – значительной части Киева." Да, Левобережье Киева - это и аэропорт Борисполь, и спальный район Троещина. А вообще Левобережье - это территория-кормилица Украины, ведь это и почти все полезные ископаемые:руда, уголь, газ, редкоземельные материалы... А без выхода к морю сама Украина для НАТО не представляет интереса... Так что война продлится...
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9 час.
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