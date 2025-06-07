Россия освободит Одессу и Киев: украинцы пожаловались США на планы отрезать им доступ морю

ВМ

Владимир Минаков

"освобождение Одесской, Херсонской и Николаевской областей, а также – значительной части Киева." Да, Левобережье Киева - это и аэропорт Борисполь, и спальный район Троещина. А вообще Левобережье - это территория-кормилица Украины, ведь это и почти все полезные ископаемые:руда, уголь, газ, редкоземельные материалы... А без выхода к морю сама Украина для НАТО не представляет интереса... Так что война продлится...