В Приморье детям до 14 лет запретили находиться на пляжах без взрослых

В Приморском крае в правила охраны жизни людей на водных объектах внесены новые изменения. Соответствующее решение приняли в МинГОЧС края, а губернатор Олег Кожемяко подписал документ, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на портал официального опубликования правовых актов.