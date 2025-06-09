В Приморье детям до 14 лет запретили находиться на пляжах без взрослых

В Приморском крае в правила охраны жизни людей на водных объектах внесены новые изменения. Соответствующее решение приняли в МинГОЧС края, а губернатор Олег Кожемяко подписал документ, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на портал официального опубликования правовых актов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии