И они еще борются за почетное звание "дома высокой культуры быта"!

Небольшой комментарий на тему, что Верховный суд штата Колорадо снял Дональда Трампа с выборов на том основании, что он якобы принимал участие в штурме Капитолия в январе 2021 года, хотя виновным в этом он никогда и никаким судом не признавался, а штурм Капитолия, как в последнее время выясняется, это вообще спецоперация ФБР с целью обвинить в этом Трампа.