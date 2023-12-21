Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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И они еще борются за почетное звание "дома высокой культуры быта"!

И они еще борются за почетное звание "дома высокой культуры быта"!

Небольшой комментарий на тему, что Верховный суд штата Колорадо снял Дональда Трампа с выборов на том основании, что он якобы принимал участие в штурме Капитолия в январе 2021 года, хотя виновным в этом он никогда и никаким судом не признавался, а штурм Капитолия, как в последнее время выясняется, это вообще спецоперация ФБР с целью обвинить в этом Трампа.

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