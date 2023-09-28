Крым обеспечен необходимым количеством топлива для котельных, — Аксёнов

В Крыму продолжается активная подготовка к отопительному сезону. Основные мероприятия уже завершены, о чем сегодня в ходе заседания Совета министров Республики Крым доложил министр жилищно-коммунального хозяйства Сергей Олегович Донец.
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