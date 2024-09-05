Фермеры заявляют, что снова начнут протесты

Ассоциация Forța Fermierilor объявила сегодня, 5 сентября, что фермеры снова выйдут на протест в контексте «поверхностных решений правительства» и «игнорирования» парламентом «серьезности ситуации и неотложной необходимости принятия мер».
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