🔥 В Симферополе потушили пожар в магазине: эвакуировали 15 человек Возгорание произошло на улице Стрелковая в складском помещении магазина.
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🔥 В Симферополе потушили пожар в магазине: эвакуировали 15 человек Возгорание произошло на улице Стрелковая в складском помещении магазина.