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Девяностые возвращаются или мечты светлоликих могут сбыться

Девяностые возвращаются или мечты светлоликих могут сбыться

Девяностые возвращаются, во всей своей красе, о чём можно по двум нижеприведённым примерам. На самом деле подобных примеров гораздо больше, это просто самые яркие из них.

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Комментарии
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Natalija Osminina
А вообще,  я бы не сказала, что прогнозы мои  сладостны, как мед. Война США с Китаем. Бунты в Казахстане и Средней Азии. Гражданская война в США,  крах Бреттон-Вудской системы, распад ЕС и новое переформатирование Европы. Глобальный Финансовый кризис с крахом всех валют.
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13 час.
Sergei Kakurskii
Только
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12 час.
Sergei Kakurskii
Ужесточение наказание спасет! Либерастно-прощенческое отношение погубит! Работы сейчас везде навалом - это не 90-е годы!!!
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12 час.

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