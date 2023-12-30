Девяностые возвращаются или мечты светлоликих могут сбыться

Natalija Osminina

А вообще, я бы не сказала, что прогнозы мои сладостны, как мед. Война США с Китаем. Бунты в Казахстане и Средней Азии. Гражданская война в США, крах Бреттон-Вудской системы, распад ЕС и новое переформатирование Европы. Глобальный Финансовый кризис с крахом всех валют.