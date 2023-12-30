Девяностые возвращаются, во всей своей красе, о чём можно по двум нижеприведённым примерам. На самом деле подобных примеров гораздо больше, это просто самые яркие из них.
Девяностые возвращаются или мечты светлоликих могут сбыться
Комментарии
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Natalija Osminina
А вообще, я бы не сказала, что прогнозы мои сладостны, как мед. Война США с Китаем. Бунты в Казахстане и Средней Азии. Гражданская война в США, крах Бреттон-Вудской системы, распад ЕС и новое переформатирование Европы. Глобальный Финансовый кризис с крахом всех валют.
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13 час.
Sergei Kakurskii
Только
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12 час.
Sergei Kakurskii
Ужесточение наказание спасет! Либерастно-прощенческое отношение погубит! Работы сейчас везде навалом - это не 90-е годы!!!
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12 час.
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