Французская спортивная газета L'Equipe оценила игру российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче с «Манчестер Сити» (4:2) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
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