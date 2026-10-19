Президент США Дональд Трамп выступил с резкой оценкой ситуации на Украине, опубликовав пост в соцсети Truth Social.
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Трамп постоянно выступает за прекращение боевых действий. Однако в конце его первого срока и произошли при их участии пагубные действия в Киеве. Сегодня уже не говорят, что стало началом этого конфликта и какова роль США и ЕС, перекладывая вину на Россию. Подлость США и ЕС будет описана в истории в будущем.