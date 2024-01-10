В ЕП призвали прекратить действие Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем

Член Европарламента от Ирландии Грейс О'Салливан призвала приостановить действие Соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Израилем (вступил в силу в 2000 году) на фоне действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа.