В ЕП призвали прекратить действие Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем

Член Европарламента от Ирландии Грейс О'Салливан призвала приостановить действие Соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Израилем (вступил в силу в 2000 году) на фоне действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии