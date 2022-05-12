В Хакасии участковый уполномоченный полиции помог спасти жизнь мужчине с инсультом

В дежурную часть полиции г. Черногорска Республики Хакасия поступило сообщение о том, что одинокий мужчина, проживающий в частном доме по улице Богданова, уже несколько дней не выходит на улицу, однако по вечерам видно, что в одной из комнат горит свет.
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