Сегодня, в преддверии великого праздника Пасхи, Ирина Анатольевна Ерошевич, воспитатель дошкольного образования группы № 11, провела увлекательный мастер-класс по изготовлению пасхальной открытки ´Пасхальная веточка´.
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