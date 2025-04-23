Вечный огонь зажгли в Кондопоге

В Кондопоге на мемориале «Братская могила советских воинов» зажгли Вечный огонь. Это стало возможным благодаря подключению памятника к газовой сети в рамках всероссийской акции «Храним огонь Победы», которую проводит «Газпром» к 80-летию Победы.