Вечный огонь зажгли в Кондопоге

В Кондопоге на мемориале «Братская могила советских воинов» зажгли Вечный огонь. Это стало возможным благодаря подключению памятника к газовой сети в рамках всероссийской акции «Храним огонь Победы», которую проводит «Газпром» к 80-летию Победы.
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