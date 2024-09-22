Главой ведомства затребован доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели несовершеннолетнего в Республике Татарстан

В средствах массовой информации сообщается, что 21 сентября 2024 года сотрудникам Госавтоинспекции на заправочной станции был замечен 13-летний подросток, который заправлял квадроцикл без номерных знаков.
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