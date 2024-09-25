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ГАИ разъяснила, где по правилам должны лежать аптечка и огнетушитель

ГАИ разъяснила, где по правилам должны лежать аптечка и огнетушитель

Огнетушитель в машине, фото: njcar.ru В соответствии с Правилами дорожного движения, каждый водитель должен иметь в своем авто аптечку с непросроченными лекарствами, действующий огнетушитель и аварийный знак.

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