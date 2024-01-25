Объекты предпринимательства в Актау должны иметь собственные мусорные контейнеры

Об этом на аппаратном совещании в городском акимате сообщил градоначальник Улугбек Тналиев. Руководитель Актауского городского отдела предпринимательства и сельского хозяйства Нурсеит Айладыр отметил, что с каждым годом растет количество людей, желающих открыть свой бизнес.