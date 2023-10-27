В поликлинике на улице Демьяна Бедного пройдут лекции по медицине

Городская поликлиника №115 приглашает жителей района Щукино на «Медицинский лекторий». «Врачи различных специальностей из столичных поликлиник и больниц города Москвы проведут лекции, на которых расскажут жителям о многих заболеваниях, ответят на все интересующие вопросы», — рассказали в медицинском учреждении.