НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неординарные газовые новости

2 подписчика

2,5 млрд кубометров на исходе, Киев довел себя до энергетической пропасти

2,5 млрд кубометров на исходе, Киев довел себя до энергетической пропасти

Ситуация с газоснабжением в Украине продолжает ухудшаться. По данным бывшего главы компании "Оператор ГТС Украины" Сергея Макогона, запасы газа в хранилищах страны составляют всего около 2,5 млрд кубометров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх