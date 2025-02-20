2,5 млрд кубометров на исходе, Киев довел себя до энергетической пропасти

Ситуация с газоснабжением в Украине продолжает ухудшаться. По данным бывшего главы компании "Оператор ГТС Украины" Сергея Макогона, запасы газа в хранилищах страны составляют всего около 2,5 млрд кубометров.
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