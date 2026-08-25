В Смоленске производителя хлеба обязали устранить нарушения

Смоленский Роспотребнадзор добился безопасности хлебобулочной продукции. Управление Роспотребнадзора по Смоленской области продолжает системную работу по защите прав потребителей и контролю за качеством пищевой продукции.
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