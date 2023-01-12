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Если вы собираетесь купить телефон в магазине электроники, ознакомьтесь с перечнем уловок, к которым прибегают практически все консультанты, чтобы вы оставили в их магазине как можно большую сумму

Если вы собираетесь купить телефон в магазине электроники, ознакомьтесь с перечнем уловок, к которым прибегают практически все консультанты, чтобы вы оставили в их магазине как можно большую сумму

﻿﻿В настоящее время технологии позволяют совершать покупки, не выходя из дома. Однако некоторые покупатели телефонов все же обращаются в обычный магазин электроники.

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