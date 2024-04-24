Стало известно, почему произошел скандал в академии художеств имени Репина

Один преподаватель напал на другого Старший преподаватель кафедры живописи и композиции Роман Оленич и руководитель персональной учебной мастерской книжной и станковой графики Александр Заставский поссорились прямо в кабинете декана академии художеств им.
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