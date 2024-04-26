Евро резко прибавляет в ходе торгов на Мосбирже, достигая 99,156

Евро резко прибавляет в ходе торгов на Мосбирже, достигая 99,156Как на фоне резкого укрепления евро изменились показатели курсов основных валют на валютной секции Мосбиржи, показываем ниже: Курс евро вырос до 99,156 Курс доллара равен 92,3612 Китайский юань находится на отметке 12,7378 Первые в истории торги евро прошли 4 января 1999 года на Сиднейской валютной бирже.