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Евро резко прибавляет в ходе торгов на Мосбирже, достигая 99,156

Евро резко прибавляет в ходе торгов на Мосбирже, достигая 99,156Как на фоне резкого укрепления евро изменились показатели курсов основных валют на валютной секции Мосбиржи, показываем ниже: Курс евро вырос до 99,156 Курс доллара равен 92,3612 Китайский юань находится на отметке 12,7378 Первые в истории торги евро прошли 4 января 1999 года на Сиднейской валютной бирже.

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