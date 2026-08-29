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Журнал «Профиль»

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Особые правила газоснабжения введены для трех приграничных регионов РФ

Поставщики газа в Курской, Белгородской и Брянской областях больше не смогут в одностороннем порядке прекращать подачу топлива потребителям, которые задерживают оплату.

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