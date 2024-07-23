Испанский полковник: на Украине погибли десятки бойцов британской SAS, а французских военных – больше, чем в Алжире

Анатолий Рябенко

Страх перед собственной смертью настолько велик что британские , французские и др. руководители в НАТО посылают своих солдат на Украину с расчётом выиграть проигранное (заставить Россию стать на колени, извиниться перед ними и принять их все требования). Не туда прёте господа. Подобного ни один пророк не предскажет. Ожидание смерти от провала ЭНЕРГЕТИКИ это достоверная правда и она подтвердится. Грабить уже некого. Санкции это бумеранг.