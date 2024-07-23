В ходе идущего конфликта на украинской территории россияне нанесли несколько ракетных ударов по расположениям иностранных военных в разных регионах Украины.
Испанский полковник: на Украине погибли десятки бойцов британской SAS, а французских военных – больше, чем в Алжире
Комментарии
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Игорь Егоров
Бить беспощадно, всех в навоз...
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15 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
НУ И СЛАВА БОГУ...Туда им и дорога...Да и земля стекловатой.
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14 час.
Анатолий Рябенко
Страх перед собственной смертью настолько велик что британские , французские и др. руководители в НАТО посылают своих солдат на Украину с расчётом выиграть проигранное (заставить Россию стать на колени, извиниться перед ними и принять их все требования). Не туда прёте господа. Подобного ни один пророк не предскажет. Ожидание смерти от провала ЭНЕРГЕТИКИ это достоверная правда и она подтвердится. Грабить уже некого. Санкции это бумеранг.
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7 час.
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