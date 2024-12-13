Ассоциация ветеранов СВО и Минстрой РФ объединяют усилия

МОСКВА, 13 декабря, ФедералПресс. В пятницу в Москве на заседании Общественного совета при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией ветеранов СВО и Министерством строительства.
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